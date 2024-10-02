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15:33, 2 октября 2024Наука и техника

Очки дополненной реальности Microsoft сняли с продажи

Microsoft прекратила продажи AR-очков HoloLens 2

Фото: Joan Cros / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft прекратила производство очков дополненной реальности HoloLens 2 и сняла их с продажи. На это обратило внимание издание Gizmodo.

Выпущенная в 2019 году гарнитура HoloLens 2 будет получать обновления до 2027 года, однако они будут связаны только с патчами безопасности. Гаджет был ориентирован на корпоративных пользователей.

При этом поддержка оригинальной гарнитуры HoloLens, вышедшей в 2016 году, завершится 10 декабря 2024 года. По словам журналистов медиа, HoloLens 3 не предвидится — в компании якобы не планируют развивать направление устройств виртуальной и дополненной реальности. По слухам, в корпорации работали над третьим поколением устройства последние несколько лет, но закрыли проект.

В материале говорится, что Microsoft продолжит поставлять AR-очки армии США. Так, у корпорации есть 10-летний контракт на сумму около 2,2 миллиарда долларов. По информации Gizmodo, чиновники минобороны должны будут решить вопрос о запуске устройства для военных в широкое производство в 2025 году.

В конце сентября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что компания Apple начала разработку гарнитуры смешанной реальности с поддержкой искусственного интеллекта. Новая версия Vision Pro получит мощный чип M5.

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      Андрей Ставицкий
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