Россиянам напомнили о приближающейся короткой рабочей недели

Россиянам напомнили о еще трех коротких рабочих неделях в 2026 году

Жителям России напомнили о приближающейся еще одной короткой рабочей недели, которая будет уже в июне. Кроме того, как пишет ТАСС, в текущем году ожидается еще две недели с длинными выходными.

Так, короткая рабочая неделя ждет россиян с 8 по 11 июня. В пятницу, 12 июня, отмечается День России, и, таким образом, будет три официальных выходных подряд.

Следующая короткая рабочая неделя ждет жителей страны в ноябре. День народного единства (4 ноября) в этот раз выпадает на среду. Соответственно, рабочими днями будут: 2-3 и 5-6 ноября.

Завершит 2026 год и вовсе трехдневная рабочая неделя, которая продлится с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным днем, а дальше граждан ждут длительные новогодние праздники.

