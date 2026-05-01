Назван нежиданный выгодополучатель от блокировки Ормузского пролива

Bloomberg: Доходы Саудовской Аравии увеличились после блокады Ормузского пролива

Блокировка Ормузского пролива привела к изменению нефтяных доходов у экспортеров в Персидском заливе. По данным банка Goldman Sachs, Саудовская Аравия и Оман стали выгодополучателями после блокады, в то время как у Объединенных Арабских Эмиратов и прочих стран доходы от нефти упали, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия перенаправила значительную часть экспорта через трубопровод к Красному морю, за счет чего компенсировала потери за счет высоких цен. В среднем нефтяные доходы королевства в неделю увеличились на 10 процентов в сравнении с уровнем до войны в Иране.

Доходы ОАЭ, как подсчитали аналитики, уменьшились на 25 процентов, поскольку часть перенаправленных поставок не смогла нивелировать потери от ограничения прохода через пролив. Оман, в свою очередь, повысил доходы от нефти на 80 процентов, так как его экспортные мощности находятся вне Ормузского пролива.

Такие страны, как Кувейт, Катар, Бахрейн и Ирак, оказались наиболее уязвимы из-за отсутствия альтернативных маршрутов, они теряют в совокупности порядка 700 миллионов долларов нефтяных доходов ежедневно из-за закрытия пролива. За два месяца потери могут достичь 80 миллиардов долларов.

Ранее Yahoo Finance писал, что США приготовились к долгой блокаде Ормузского пролива. В Вашингтоне надеются, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.