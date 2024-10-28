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17:31, 28 октября 2024Наука и техника

Обновление Windows 11 заблокировали для тысячей ПК

Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 из-за проблем

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 для многих пользователей из-за определенных проблем. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Журналисты медиа отметили, что тысячи пользователей ПК не могут установить обновление для Windows 11 из-за ряда проблем. До той поры, пока инженеры Microsoft и других компаний не устранят неполадки, апдейт будет недоступен.

В числе прочих авторы Bleeping Computer отметили проблемы ноутбуков ASUS, на которых после установки 24H2 появляется критическая ошибка BSoD (Blue Screen of Death). Пользователи приложения Voicemeeter также столкнулись с системной ошибкой, связанной с нехваткой памяти.

Корректно установить актуальное обновление не смогли пользователи браузера Safe Exam, античит-приложения Easy Anti-Cheat, геймеры Asphalt 8. Также в ряде случаев апдейт для Windows 11 вызвал сбои в работе сканеров отпечатков пальцев, встроенных веб-камер, аудиооборудования Intel.

По словам специалистов издания, в Microsoft не рекомендуют устанавливать обновление вручную, если оно ранее было заблокировано. Авторы медиа предложили владельцам ПК подождать, пока создатели Windows или сторонние провайдеры выпустят исправляющее обновление или патч.

Крупнейшее за два года обновление Windows 11 24H2 вышло в начале октября. В нем появились новый режим энергосбережения, поддержка Wi-Fi 7, новая панель быстрых настроек, продвинутые функции для компьютеров Copilot+.

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      Андрей Ставицкий
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