Xiaomi выпустит электрический внедорожник

Xiaomi представит электрический внедорожник в марте 2025 года

Китайская корпорация Xiaomi представит свой второй серийный электрокар в первой половине 2025 года. Об этом сообщает издание CnEVPost.

В ноябре компания отчиталась о досрочном достижении цели по продажам Xiaomi SU7 Ultra — своего первого электрокара. Автомобиль реализовали тиражом 100 тысяч экземпляров. По информации инсайдеров, в марте 2025 года фирма выпустит в продажу свой второй электромобиль: им окажется полностью электрический внедорожник, который фигурирует в отчете под названием MX11.

Новая машина будет конкурировать с Tesla Model Y. При этом китайский электрокар обойдется дешевле американского: его оценят минимум в 249 900 юаней, или около 3,5 миллиона рублей.

Китайская корпорация также продолжает работать над строительством второй очереди своего завода по производству электромобилей. Завершение работы намечено на июнь 2025 года. В Xiaomi полагают, что смогут производить в год 300 тысяч электрокаров.

18 ноября руководители Xiaomi заявили, что намерены продать в 2025 году 130 тысяч электромобилей. Ранее в компании полагали, что смогут реализовать 120 тысяч единиц электрических машин.

В июле руководители корпорации Xiaomi рассказали о планах выйти на глобальный рынок автомобилей. Глава компании Лей Цзюнь заметил, что цель китайского IT-гиганта — войти в топ-5 автопроизводителей в мире.