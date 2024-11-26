Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:33, 26 ноября 2024Из жизни

Бабушка оставила мужчине в наследство «безумную купюру» стоимостью 40 миллионов рублей

В США мужчина получил в наследство купюру, которая может стоить $400 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @lottiestarlight / TikTok

В США мужчина получил в наследство от бабушки пятидолларовую купюру 1988 года, стоимость которой может составлять до 400 тысяч долларов (40 миллионов рублей). Об этом пишет New York Post.

Видео с «безумной купюрой» выложила на странице в социальных сетях Шарлотта Кэрролл — возлюбленная счастливого наследника. Уникальную банкноту напечатали с ошибкой — часть изображения, которое должно находиться на одной стороне, было нанесено на другую поверх уже имеющегося. «К нам обращались люди, предлагавшие за нее от пяти до 400 тысяч долларов, но мы отказываемся», — заявила Кэрролл. Тем не менее она попросила нумизматов оставить под постом свое мнение по поводу возможной стоимости купюры.

Эксперты нумизматической организации Palm Island Coins of Florida заявили, что подобные ошибки действительно могут значительно повысить стоимость бумажных денег. В частности, однодолларовую купюру с подобной ошибкой в данный момент продают за 1249 долларов (126,4 тысячи рублей), а похожую пятидолларовую банкноту — за 1800 долларов (182 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022

При этом эксперт по бумажным деньгам Уайетт Макдональд сказал, что такие ошибки на современных банкнотах не так уж редки и могут поднять их стоимость только в два-три раза. Он отметил, что куда ценнее могут быть уже вышедшие из оборота банкноты с опечатками.

Ранее сообщалось, что в США с аукциона за 500 тысяч долларов продали редчайшую монету 1975 года выпуска, отчеканенную с ошибкой. Монета досталась в наследство трем сестрам из штата Огайо.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

      Нарышкин рассказал о связи стран Запада с «полком Калиновского»

      В ФСБ рассказали о желании США превратить СНГ в дешевую ресурсную базу

      Быки и свиньи разорвали 17-летнюю российскую школьницу. Как это могло произойти?

      Выручка Telegram взлетела перед задержанием Дурова

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      Оскароносная актриса появится в новом фильме Нолана

      Пострадавший при теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта на миллион рублей

      Казахстан резко нарастит поставки нефти в обход России

      В СВР назвали Украину несостоявшимся государством

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше