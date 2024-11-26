Бабушка оставила мужчине в наследство «безумную купюру» стоимостью 40 миллионов рублей

В США мужчина получил в наследство купюру, которая может стоить $400 тысяч

В США мужчина получил в наследство от бабушки пятидолларовую купюру 1988 года, стоимость которой может составлять до 400 тысяч долларов (40 миллионов рублей). Об этом пишет New York Post.

Видео с «безумной купюрой» выложила на странице в социальных сетях Шарлотта Кэрролл — возлюбленная счастливого наследника. Уникальную банкноту напечатали с ошибкой — часть изображения, которое должно находиться на одной стороне, было нанесено на другую поверх уже имеющегося. «К нам обращались люди, предлагавшие за нее от пяти до 400 тысяч долларов, но мы отказываемся», — заявила Кэрролл. Тем не менее она попросила нумизматов оставить под постом свое мнение по поводу возможной стоимости купюры.

Эксперты нумизматической организации Palm Island Coins of Florida заявили, что подобные ошибки действительно могут значительно повысить стоимость бумажных денег. В частности, однодолларовую купюру с подобной ошибкой в данный момент продают за 1249 долларов (126,4 тысячи рублей), а похожую пятидолларовую банкноту — за 1800 долларов (182 тысячи рублей).

При этом эксперт по бумажным деньгам Уайетт Макдональд сказал, что такие ошибки на современных банкнотах не так уж редки и могут поднять их стоимость только в два-три раза. Он отметил, что куда ценнее могут быть уже вышедшие из оборота банкноты с опечатками.

Ранее сообщалось, что в США с аукциона за 500 тысяч долларов продали редчайшую монету 1975 года выпуска, отчеканенную с ошибкой. Монета досталась в наследство трем сестрам из штата Огайо.