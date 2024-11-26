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19:05, 26 ноября 2024Экономика

Россиянин поверил угрозам аферистов и расстался с 16 миллионами рублей

Житель Башкирии расстался с 16 млн руб. и заложил квартиру, поверив аферистам
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Башкирии мужчина поверил мошенникам и добровольно расстался с 16 миллионами рублей. Детали обманной схемы приводит пресс-служба местного МВД.

Жертвой аферистов стал житель Альшеевского района республики. С пострадавшим связались по телефону. Представившись сотрудниками оператора связи, махинаторы убедили его «обновить мобильное приложение» и посредством загруженной программы получили доступ к устройству россиянина.

Следующий звонок поступил якобы от банковского служащего: «сотрудник» заявил, что неизвестные пытаются оформить на мужчину кредит. Предотвратить действия злоумышленников, по словам лжебанкира, можно было, взяв «встречный» кредит и переведя полученные деньги на «безопасный» счет. Россиянин последовал инструкциям собеседников и взял ссуду на шесть миллионов рублей под залог квартиры. Исполняя требования мошенников, он продал и автомобиль — вырученные десять миллионов отправились на неизвестные реквизиты. Осознав содеянное, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети мошенников едва не попался пожилой уфимец. Пенсионер уже собрался продать жилье по указке аферистов, однако его спас риелтор.

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