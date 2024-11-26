Блинкен выразил надежду на поддержку Украины при Трампе

Блинкен выразил надежду на поддержку Украины при администрации Трампа

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что администрация избранного президента Дональда Трампа продолжит курс на поддержку Украины. Об этом пишет ТАСС.

По мнению главы Госдепа, поддержка Киева представляет важный национальный интерес для США. По его словам, помощь Украине поддерживает большинство законодателей от обеих партий в обеих палатах Конгресса.

Блинкен добавил: администрация действующего президента США Джо Байдена стремится «сделать все, что может, чтобы обеспечить Украине возможность вести боевые действия в 2025 году и в случае переговоров [добиться того], чтобы она могла вести их с позиции силы». Дипломат выразил надежду, что США и дальше будут оказывать поддержку Украине.

Ранее The Washington Post (WP) писала, что Киев ищет способы убедить Трампа в том, что продолжение поддержки Украины может принести выгоду США.