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14:56, 26 ноября 2024Экономика

Глава «Ростеха» предложил выбрать между остановкой экспорта и банкротством

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о необходимости остановки экспорта из-за ставок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Сергей Чемезов

Сергей Чемезов . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

При нынешнем уровне ключевой ставки Банка России, достигшей в октябре рекордного в истории 21 процента, предприятия «Ростеха» должны выбирать между остановкой высокотехнологичного экспорта и банкротством. Об этом на пленарном заседании международного форума Финансового университета заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

По его словам, собственных средств для выпуска продукции длительного цикла производства — от года и больше — у заводов нет, а брать кредиты не представляется возможным. При поставках за границу авансовые платежи, как правило, составляют 20-30 процентов от общей стоимости товара, так что остальные средства приходится искать внутри страны.

«При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие: у нас любой контракт становится уже убыточным. И я думаю, что сегодня уже экспорт придется, видимо, останавливать», — констатировал Чемезов.

Глава госкорпорации напомнил, что единственный способ отдать кредит в нынешних условиях — это обратиться за помощью к правительству. Оно поддерживает промышленность через льготные кредиты и субсидирование ставок, но эта поддержка не безгранична и в первую очередь распространяется на гособоронзаказ. А все остальное, заключил он, «брошено на выживание».

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При этом министр финансов Силуанов, присутствовавший на том же заседании, напомнил, что курс рубля для экспортеров важнее ставки, а он сейчас для экспортеров очень привлекательный, ведь российская валюта рухнула до минимума с марта 2022 года.

Также глава Минфина предложил перестать думать о том, что ключевая ставка еще вырастет, потому что «когда думаешь много об этом, это сбывается», а начать думать наоборот, что ставка упадет. Также он подчеркнул, что остановка роста инфляции выглядит более приоритетной задачей.

Об остановке экспорта и возможном банкротстве Чемезов предупреждал месяц назад во время выступления в Совете Федерации, когда ставка составляла только 19 процентов. Тогда он подчеркнул, что даже торговля оружием не даст сравнимого уровня рентабельности, чтобы заплатить проценту по коммерческому кредиту.

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