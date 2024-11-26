Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:21, 26 ноября 2024Экономика

Силуанов назвал способ остановки роста ключевой ставки

Глава Минфина Силуанов предложил россиянам начать думать о снижении ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россиянам не стоит постоянно думать о повышении ключевой ставки Центробанка, потому что такие ожидания сами по себе могут привести к ее росту. Об этом на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает РБК.

Вместо этого министр предложил думать об обратном процессе, то есть снижении ставки. «Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается», — объяснил он такой способ.

Отвечая на вопрос, что лучше — высокая инфляция или высокая ставка, Силуанов указал, что рост цен, разумеется, более чувствителен для граждан с небольшими доходами, а также для компаний, у которых к инфляции привязаны расходы — зарплаты, сырье, материалы.

По мнению главы ведомства, решать необходимо вопрос с инфляцией, а что касается возможности остановки экспорта в условиях высокой ключевой ставки, то для его поддержки работает целый нацпроект. Он напомнил, что в случае необходимости экспортерам, которые не вытягивают текущие кредитные условия, могут помочь из бюджета.

Материалы по теме:
Курс доллара приближается к 100 рублям. Как это повлияет на экономику России?
Курс доллара приближается к 100 рублям.Как это повлияет на экономику России?
15 октября 2024
Центробанк поднял ставку до 21 процента. Чем это решение обернется для российской экономики?
Центробанк поднял ставку до 21 процента.Чем это решение обернется для российской экономики?
25 октября 2024

В конце октября Банк России поднял ключевую ставку с 19 до 21 процента, что стало историческим максимумом. По оценкам большинства экспортов, на заседании совета директоров 20 декабря будет принято решение об очередном повышении, так как инфляция не останавливается, а курс рубля находится на минимальном с марта 2022 года уровне.

Ранее аналогичный предложенному Силуановым метод предложил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных. По его мнению, цены на сливочное масло растут из-за слишком активных разговоров о продукте, а если их остановить, что ситуация разрешится.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

      Россиянина лишили «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      В Кремле выразили беспокойство из-за продолжения эскалации уходящей администрацией Байдена

      В Кремле пообещали сообщить о решении по исключению «Талибана» из списка террористов

      Россиянам назвали простые правила профилактики инфаркта

      Сбивающая людей с ног пурга в российском поселке попала на видео

      Обновление Windows 11 сломалось на ПК со сканерами

      Появились новые подробности по делу разорванной свиньями российской школьницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше