Силуанов назвал способ остановки роста ключевой ставки

Глава Минфина Силуанов предложил россиянам начать думать о снижении ставки

Россиянам не стоит постоянно думать о повышении ключевой ставки Центробанка, потому что такие ожидания сами по себе могут привести к ее росту. Об этом на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает РБК.

Вместо этого министр предложил думать об обратном процессе, то есть снижении ставки. «Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается», — объяснил он такой способ.

Отвечая на вопрос, что лучше — высокая инфляция или высокая ставка, Силуанов указал, что рост цен, разумеется, более чувствителен для граждан с небольшими доходами, а также для компаний, у которых к инфляции привязаны расходы — зарплаты, сырье, материалы.

По мнению главы ведомства, решать необходимо вопрос с инфляцией, а что касается возможности остановки экспорта в условиях высокой ключевой ставки, то для его поддержки работает целый нацпроект. Он напомнил, что в случае необходимости экспортерам, которые не вытягивают текущие кредитные условия, могут помочь из бюджета.

В конце октября Банк России поднял ключевую ставку с 19 до 21 процента, что стало историческим максимумом. По оценкам большинства экспортов, на заседании совета директоров 20 декабря будет принято решение об очередном повышении, так как инфляция не останавливается, а курс рубля находится на минимальном с марта 2022 года уровне.

Ранее аналогичный предложенному Силуановым метод предложил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных. По его мнению, цены на сливочное масло растут из-за слишком активных разговоров о продукте, а если их остановить, что ситуация разрешится.