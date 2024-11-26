Экономист Сакс: в США и НАТО нет нормального руководства

В Соединенных Штатах и НАТО в настоящее время нет нормального руководства. При этом действующий американский глава Джо Байден вызывает сильную тревогу, выразил мнение экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в подкасте Judging Freedom.

«Прямо сейчас Вашингтон остался без руля. Мы не знаем, находится ли президент Байден в должной физической или умственной форме, потому что мы не слышим его, мы видим картинки, которые абсолютно тревожны», — отметил эксперт.

Как считает Сакс, в Штатах и НАТО отсутствует нормальное руководство, которое должно быть как в стране, так и на уровне альянса. По словам экономиста, «непонятно, кто принимает решение в Соединенных Штатах и это в самом деле тревожит».

Ранее издание American Thinker написало, что Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы подставить избранного американского лидера Дональда Трампа во время его президентского срока. Эксперты также задались вопросом, готовы ли Штаты подвести мир к началу ядерной войны только ради того, чтобы спасти Байдена и занимающих его сторону политиков.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал мнение, что Америка не принимает непосредственного участия в конфликте на Украине, разрешая Киеву использовать свое оружие в боевых действиях. Салливан подчеркнул, что разрешение Вооруженным силам Украины использовать американское оружие представляет собой продолжение той политики, которой «США придерживаются с самого начала украинского конфликта».

