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15:24, 26 ноября 2024Мир

Экс-главу Минобороны Польши заподозрили в «дипломатической измене»

Экс-главу МО Польши Мачеревича заподозрили в измене из-за отказа купить самолеты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Антони Мачеревич

Антони Мачеревич. Фото: Eric Vidal / Reuters

Экс-главу Министерства обороны (МО) Польши Антония Мачеревича заподозрили в «дипломатической измене» из-за его отказа во время пребывания на этой должности купить самолеты-заправщики. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства юстиции страны.

«Уведомление касается решения бывшего министра национальной обороны Антония Мачеревича выйти из международной программы закупки самолетов-заправщиков, известных как "Карконоше". Мотивы этого решения неясны, и, по мнению экспертов, оно имело серьезные последствия для национальной безопасности Польши», — отмечается в тексте заявления.

Уведомление о возможном совершении Мачеревичем преступления — «дипломатической измены» — передано в прокуратуру. Бывшему главе польского оборонного ведомства теперь грозит лишение свободы от одного года до 10 лет.

Подавший уведомление председатель польской комиссии по расследованию предполагаемого «российского и белорусского влияния» предположил, что решение бывшего министра обороны «стало неожиданным для Генштаба и Минобороны и, судя по всему, стало результатом личной неприязни Антония Мачеревича к партнерам из Евросоюза».

5 июня премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в стране начала работу комиссия по изучению «влияния России и Белоруссии» на польскую политику. Спикер Сейма Шимон Холовня критиковал идею создания такой комиссии, подчеркивая, что Польше не нужна «очередная антироссийская комиссия».

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