Элтон Джон рассказал о жизни после потери зрения

Британский певец Элтон Джон заявил, что после потери зрения на правом глазу не может читать. Об этом 77-летний артист рассказал в передаче Good Morning America.
Он подтвердил, что в июле потерял зрение на правом глазу из-за инфекции, которую перенес, когда отдыхал на юге Франции. «Меня это подкосило, я ничего не вижу. Я ничего не могу читать, ничего не могу смотреть», — рассказал певец.
Кроме того, зрение не позволяет Элтону Джону работать над новым альбомом. «Есть надежда и вера, что все будет хорошо, но сейчас я немного застрял. Не знаю, буду ли записываться в студии», — сказал артист, добавив, что не смог бы разобрать текстов песен, поскольку и его левый глаз стал плохо видеть.
В сентябре Элтон Джон рассказал, что ослеп на один глаз. Он добавил, что выздоравливает медленно. Отмечалось, что потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.