Элтон Джон рассказал о жизни после потери зрения

Певец Элтон Джон заявил, что не может читать после потери зрения на правом глазу

Британский певец Элтон Джон заявил, что после потери зрения на правом глазу не может читать. Об этом 77-летний артист рассказал в передаче Good Morning America.

Он подтвердил, что в июле потерял зрение на правом глазу из-за инфекции, которую перенес, когда отдыхал на юге Франции. «Меня это подкосило, я ничего не вижу. Я ничего не могу читать, ничего не могу смотреть», — рассказал певец.

Кроме того, зрение не позволяет Элтону Джону работать над новым альбомом. «Есть надежда и вера, что все будет хорошо, но сейчас я немного застрял. Не знаю, буду ли записываться в студии», — сказал артист, добавив, что не смог бы разобрать текстов песен, поскольку и его левый глаз стал плохо видеть.

В сентябре Элтон Джон рассказал, что ослеп на один глаз. Он добавил, что выздоравливает медленно. Отмечалось, что потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.