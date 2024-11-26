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18:27, 26 ноября 2024Забота о себе

Элтон Джон рассказал о жизни после потери зрения

Певец Элтон Джон заявил, что не может читать после потери зрения на правом глазу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Британский певец Элтон Джон заявил, что после потери зрения на правом глазу не может читать. Об этом 77-летний артист рассказал в передаче Good Morning America.

Он подтвердил, что в июле потерял зрение на правом глазу из-за инфекции, которую перенес, когда отдыхал на юге Франции. «Меня это подкосило, я ничего не вижу. Я ничего не могу читать, ничего не могу смотреть», — рассказал певец.

Кроме того, зрение не позволяет Элтону Джону работать над новым альбомом. «Есть надежда и вера, что все будет хорошо, но сейчас я немного застрял. Не знаю, буду ли записываться в студии», — сказал артист, добавив, что не смог бы разобрать текстов песен, поскольку и его левый глаз стал плохо видеть.

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В сентябре Элтон Джон рассказал, что ослеп на один глаз. Он добавил, что выздоравливает медленно. Отмечалось, что потребуется некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу.

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