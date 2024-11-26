Элтон Джон заявил о невозможности писать музыку из-за слепоты

Певец Элтон Джон заявил, что не может дописать новый альбом из-за потери зрения

Британский певец Элтон Джон заявил, что не может писать песни для своего нового релиза из-за слепоты. Об этом он рассказал в передаче Good Morning America.

По словам 77-летнего певца, он все еще плохо видит на оба глаза, особенно его беспокоит правый. Из-за проблем со зрением он не может записывать песни в студии, так как даже не видит текстов песен.

В сентябре артист отмечал, что его зрение восстанавливается после глазной инфекции слишком медленно.

Ранее стало известно, что Элтон Джон откровенно рассказал о потерянных за годы перенесенных болезней органах и частях тела.