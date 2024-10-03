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15:27, 3 октября 2024Забота о себе

Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных во время лечения частях тела

Элтон Джон рассказал, что лишился бедра и обоих коленей

Фото: White House / Globallookpress.com

Британский певец и композитор Элтон Джон, выступая на Нью-Йоркском кинофестивале, пошутил о своей тяжелой болезни и рассказал об утраченных во время лечения частях тела. Поп-исполнителя цитирует People.

«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты», — отметил 77-летний артист. Далее он заявил, что лишился правого бедра и обоих коленей. «По сути, единственное, что у меня осталось, это левое бедро. Но я все еще здесь», — резюмировал он.

Свою откровенную речь певец произнес к премьере документального фильма «Элтон Джон: Никогда не слишком поздно».

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      Екатерина Улитина
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