Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных во время лечения частях тела

Элтон Джон рассказал, что лишился бедра и обоих коленей

Британский певец и композитор Элтон Джон, выступая на Нью-Йоркском кинофестивале, пошутил о своей тяжелой болезни и рассказал об утраченных во время лечения частях тела. Поп-исполнителя цитирует People.

«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов или аппендикса. У меня нет простаты», — отметил 77-летний артист. Далее он заявил, что лишился правого бедра и обоих коленей. «По сути, единственное, что у меня осталось, это левое бедро. Но я все еще здесь», — резюмировал он.

Свою откровенную речь певец произнес к премьере документального фильма «Элтон Джон: Никогда не слишком поздно».

Ранее Элтон Джон признался, что частично ослеп из-за перенесенной глазной инфекционной болезни. По его словам, восстановление идет медленно и зрение восстановится нескоро.