«Краснодар» упустил преимущество в три мяча и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Краснодар» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла во вторник, 26 ноября. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, южане по ходу матча упустили преимущество в три мяча.
У «горожан» дублем отметился Федор Смолов, еще один гол забил Данила Козлов. У «Тюмени» два мяча на свой счет записал Станислав Поройков, кроме того, отличился Денис Ткачук.
Судьба матча решалась в серии пенальти. Победу со счетом 4:2 одержал «Краснодар».