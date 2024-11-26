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18:18, 26 ноября 2024Спорт

«Краснодар» упустил преимущество в три мяча и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Тюмень» в плей-офф Кубка России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 26 ноября. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, южане по ходу матча упустили преимущество в три мяча.

У «горожан» дублем отметился Федор Смолов, еще один гол забил Данила Козлов. У «Тюмени» два мяча на свой счет записал Станислав Поройков, кроме того, отличился Денис Ткачук.

Судьба матча решалась в серии пенальти. Победу со счетом 4:2 одержал «Краснодар».

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