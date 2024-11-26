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14:47, 26 ноября 2024Экономика

Курс евро поднялся выше 111 рублей

Курс евро на форексе поднялся 26 ноября выше 111 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Курс рубля продолжает снижаться в ходе торгов 26 ноября. Вслед за отметкой 110 рублей евро преодолел и 111. На момент написания материала стоимость единицы европейской валюты на рынке Форекс составляла 111,14 рубля, а доллара — 105,66 рубля.

Обе западные валюты обновили максимумы с марта 2022 года. Ранее во вторник стало известно, что доллар на форексе и межбанковском рынке поднялся выше 105 рублей, юань на Мосбирже стал стоить дороже 14,5 рубля.

Накануне Центробанк поднял курс доллара до 103,79 рубля, а курс евро — до 108,87 рубля.

Как отмечают эксперты, девальвации рубля, превысившей с начала осени 20 процентов, способствуют в том числе рост доллара на глобальной валютной арене и усиление геополитической напряженности. В последние дни ослаблению нацвалюте также придали новые санкции США против российских банков.

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