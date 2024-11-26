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18:34, 26 ноября 2024Экономика

В российском поселке жильцам затопленного дома пришлось плавать по подвалу на лодке

В Свердловской области жильцы затопленного дома плавают по подвалу на лодке
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал InterraTV

Жители поселка под Первоуральском плавают по затопленному подвалу дома на надувной лодке. О ситуации пишет «Уральский меридиан».

С последствиями коммунальной аварии столкнулись жители дома по улице Луначарского в поселке Кузино, Свердловской области. В результате прорыва коммуникаций залило подвал здания — накопившаяся в помещении вода доходит до такой высоты, что передвигаться там приходится на шлюпке. Собственники винят в затоплении бесхозную квартиру на первом этаже. Однако в плачевном состоянии пребывают и другие квартиры в доме: в одной из них лопнула труба канализации, а в другой — прорвало отопительную систему. Подача воды в здании сейчас отключена.

Хозяева усердно посылают обращения в различные инстанции: жильцы искали помощи у спасателей, управляющей компании и Госжилинспекции. Квартировладельцы обращались также к депутатам и даже довели дело до полномочного представителя президента по Уральскому федеральному округу. Жалобы остаются без ответа.

Ранее из-за нескончаемого ремонта крыши затопило дом в другом российском регионе — Рязанской области. Два месяца кровля остается разобранной, все это время сквозь прорехи в ней стекает дождевая вода, и тает снег.

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