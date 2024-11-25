Дом в российском поселке затопило птичьим пометом

В Рязанской области из-за ремонта крыши дом затопило птичьим пометом

В поселке Авангард Рязанской области многоквартирный дом затопило птичьим пометом. В каком состоянии находится постройка, пишет издание «РЗН.инфо».

На дырявую крышу сетуют жители дома по улице Центральной. Всего в здании проживает пять семей, некоторые из собственников имеют инвалидность. Еще в конце сентября коммунальщики приступили к ремонту кровли, с тех пор крыша остается разобранной. Сквозь прорехи в ней стекает дождевая вода, и тает снег. Кроме того, без крыши прямо в квартиры попадают птичьи испражнения, в помещениях стоит характерный запах. «На крыше метровый слой птичьего помета. Его частично убрали рабочие, но не весь», — рассказывает один из хозяев.

На жалобы в фонде капремонта жильцам отвечают отписками. Следом квартировладельцы направили обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Ранее на затянувшийся ремонт кровли пожаловались жители Новосибирска. Крышу одного из местных домов уже четыре месяца застилают спанбондом. Лоскуты разлетаются на ветру, сквозь них в квартиры протекает вода.