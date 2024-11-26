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00:05, 27 ноября 2024Мир

Лавров указал на готовность России достичь целей СВО

Лавров: эскалация не заставит Россию отступиться от достижения целей СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетОбращение Владимира Путина
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете» указал на готовность достичь целей специальной военной операции (СВО), несмотря на дальнейшую эскалацию со стороны Киева и его западных союзников. Текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что, если перефразировать высказывание президента России Владимира Путина во время обращения 21 ноября, Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает решать вопросы мирным дипломатическим путем.

Ранее глава МИД РФ заявил, что в Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, говоря о возможности нанести превентивные удары по территории России.

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