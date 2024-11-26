Лавров указал на готовность России достичь целей СВО

Лавров: эскалация не заставит Россию отступиться от достижения целей СВО

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете» указал на готовность достичь целей специальной военной операции (СВО), несмотря на дальнейшую эскалацию со стороны Киева и его западных союзников. Текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Никакая эскалация со стороны противника не заставит нас отступиться от достижения целей специальной военной операции», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что, если перефразировать высказывание президента России Владимира Путина во время обращения 21 ноября, Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает решать вопросы мирным дипломатическим путем.

Ранее глава МИД РФ заявил, что в Североатлантическом альянсе отбросили все приличия, говоря о возможности нанести превентивные удары по территории России.

