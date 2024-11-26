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05:11, 26 ноября 2024Мир

Меркель заявила об отсутствии сожалений из-за участия в одном проекте России

BBC: Меркель не жалеет, что одобрила строительство «СП-2» вопреки воле США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не сожалеет о том, что участвовала в российском проекте по созданию газопровода «Северный поток — 2», а именно в том, что одобрила его строительство вопреки воле США. Она призналась в этом в интервью телеканалу BBC.

«Мы, конечно, обратили внимание на эти предупреждения (со стороны Украины и США), и я к ним прислушивалась. В то время никто не говорил о том, чтобы полностью пресечь экспорт российского газа. После того как Дональд Трамп покинул Белый дом, с президентом Джо Байденом мы достигли договоренности о том, что начнем использовать "СП-2" только в том случае, если энергоносители не будут использоваться в качестве оружия», — напомнила Меркель.

По словам бывшего политика, она не сомневалась в правильности такого соглашения, и подчеркнула, что в результате газ так никогда и не был пущен по трубопроводу.

В то же время Меркель признала, что отказ Европы от российского газа стал «серьезным экономическим ударом» для ФРГ.

Ранее экс-канцлер Германии призвала западные страны признать яденый потенциал России и оценила его как «пугающий». По ее словам, Запад должен сделать все возможное, чтобы предотвратить применение ядерного оружия.

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