Мужчинам и женщинам посоветовали способ сказать о недовольстве сексом

В разговорах об интимной жизни, даже если она стала скучной и пресной, не надо критиковать и стыдить партнера, считает британский сексолог Миранда Кристоферс. В разговоре с Daily Mail она рассказала, как корректно выражать свое недовольство сексуальной жизнью.

Эксперт объяснила, что критика и попытки пристыдить партнера из-за того, что он не проявляет энтузиазма и инициативы в постели, лишь ухудшат отношения. Она подчеркнула, что люди не могут быть расслабленными и вовлеченными в процесс, если чувствуют, что партнер их осуждает.

Вместо критики Кристоферс посоветовала говорить с партнером в позитивном ключе. «Вы могли бы сказать ему: "Мне бы очень хотелось, если бы мы попробовали это" или "Покажи мне, как бы ты хотел(-а), чтобы к тебе прикасались"», — объяснила сексолог. Она призвала во время разговора вспомнить, что именно в сексе когда-то доставляло удовольствие обоим партнерам.

Если же партнер предлагает что-то, что кажется неприемлемым, не надо заявлять, что его желания и фантазии отвратительны, предупредила Кристоферс. По ее мнению, корректнее будет вежливо отказаться и предложить подходящую обоим альтернативу. «Сотрудничайте друг с другом и постарайтесь понять друг друга», — подытожила сексолог.

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