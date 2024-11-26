Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:04, 26 ноября 2024Забота о себе

Мужчинам и женщинам посоветовали способ сказать о недовольстве сексом

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В разговорах об интимной жизни, даже если она стала скучной и пресной, не надо критиковать и стыдить партнера, считает британский сексолог Миранда Кристоферс. В разговоре с Daily Mail она рассказала, как корректно выражать свое недовольство сексуальной жизнью.

Эксперт объяснила, что критика и попытки пристыдить партнера из-за того, что он не проявляет энтузиазма и инициативы в постели, лишь ухудшат отношения. Она подчеркнула, что люди не могут быть расслабленными и вовлеченными в процесс, если чувствуют, что партнер их осуждает.

Вместо критики Кристоферс посоветовала говорить с партнером в позитивном ключе. «Вы могли бы сказать ему: "Мне бы очень хотелось, если бы мы попробовали это" или "Покажи мне, как бы ты хотел(-а), чтобы к тебе прикасались"», — объяснила сексолог. Она призвала во время разговора вспомнить, что именно в сексе когда-то доставляло удовольствие обоим партнерам.

Материалы по теме:
Санкции на постель. Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
Санкции на постель.Как конфликт на Украине отразился на интимной жизни россиян?
8 мая 2022
Вокруг сексуальности женщин много мифов: как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
Вокруг сексуальности женщин много мифов:как наука опровергает заблуждения об их моногамии и власти гормонов над ними?
28 мая 2022

Если же партнер предлагает что-то, что кажется неприемлемым, не надо заявлять, что его желания и фантазии отвратительны, предупредила Кристоферс. По ее мнению, корректнее будет вежливо отказаться и предложить подходящую обоим альтернативу. «Сотрудничайте друг с другом и постарайтесь понять друг друга», — подытожила сексолог.

Ранее врач-терапевт Клэр Бейли дала совет женщине, пожаловавшейся на снижающееся с возрастом либидо. По ее словам, позитивно сказываются на сексуальном влечении упражнения для укрепления мышц тазового дна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Большая победа для законности». Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против избранного президента США

      ПВО сбила два беспилотника в российском регионе

      Министр обороны Эстонии обратился к союзникам насчет Украины

      В США призвали запретить Бауэру говорить после его слов об ударах по России

      В НАТО призвали производить больше оружия для ударов вглубь России

      Рада исключила конфискацию имущества из перечня наказаний за коррупцию

      Экономист заявил об отсутствии нормального руководства в США и НАТО

      В Госдуму внесли проект об ограничении получения ВНЖ трудовыми мигрантами

      Американский комик грубо послал Зеленского

      Беспилотник сбили в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше