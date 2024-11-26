На радаре самолета с россиянами на борту появились фантомные метки

На радаре летевшего из Москвы самолета появилось 10 фантомных меток

На радаре самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту появились фантомные метки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 26 ноября, с летевшим из Москвы в Самару Boeing 737-800. Незадолго до посадки на приборе ТКАС появилось 10 меток.

«В данном районе и в смежных секторах другие воздушные суда отсутствовали», — говорится в сообщении. В результате самолет продолжил выполнение рейса и благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее самолет российской авиакомпании Utair резко сменил курс из-за сильной вибрации. Инцидент случился с направлявшимся из Диксона в Игарку пассажирским лайнером 18 ноября. По данным источника, экипаж доложил о вибрации на борту, предположительно, из-за незакрытой передней створки шасси.