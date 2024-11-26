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11:52, 26 ноября 2024Экономика

Названа лучшая альтернатива картам UnionPay

Экономист Прохоров: не стоит ждать роста числа банков, выпускающих UnionPay
Кирилл Луцюк

Фото: Barry Huang / Reuters

Маловероятно, что в России будет расти количество эмитентов банковских карт UnionPay. Такое мнение высказал экономист, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Его процитировало издание «Коммерсантъ».

Поводом для этого комментария стало то, что на российском рынке осталось лишь два крупных банка, которые выпускают эти карты: Россельхозбанк (РСХБ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Между тем, UnionPay — это единственная международная платежная система, которая работает в РФ.

С Прохоровым согласны и другие эксперты. Например, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков обратил внимание, что небольшая кредитная организация не может позволить себе вложения в инфраструктуру для работы с UnionPay. Для этого надо обладать серьезным количеством богатых клиентов. Кроме того, если будет налажена массовая раздача таких карт, то организация рискует оказаться под санкциями. Впрочем, те банки, которые уже выпускают UnionPay, вряд ли будут отключены от нее, если, конечно, не попадут в SDN List.

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По мнению независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, в такой ситуации потребитель с меньшим риском может обзавестись картой Visa или Mastercard, выданной зарубежным банком. Для этого, однако, придется отправиться в соседнюю страну и найти способ пополнять ее удаленно.

Поэтому эксперты полагают, что самой лучшей альтернативой UnionPay будет использование наличных.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что карты UnionPay от Газпромбанка перестали принимать сразу в десяти государствах. Проблема зафиксирована в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции и Таиланде.

Позже появилась информация, что и в Китае банкоматы прекратили выдавать наличные с карт Union Pay, выпущенных Газпромбанком.

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