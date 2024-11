В Китае крупные банки перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка

В Китае банки перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка

В Китае банкоматы перестали выдавать наличные с карт Union Pay, которые выпустил Газпромбанк, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондентов.

Речь идет о банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). При попытке снять деньги там высвечивается надпись об ошибке.

Ранее сразу в десяти странах перестали принимать карты UnionPay от Газпромбанка. Проблемы с картами зафиксировали в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции и Таиланде. При попытке снять деньги банкомат сообщает об ошибке.

До этого Газпромбанк признал, что 23 ноября фиксировались трудности с использованием карт системы UnionPay в различных странах.

21 ноября США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошел Газпромбанк. Через него европейские страны продолжали платить за поставки российского газа.