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07:10, 24 ноября 2024Экономика

В Китае крупные банки перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка

В Китае банки перестали выдавать наличные с карт Union Pay Газпромбанка
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

В Китае банкоматы перестали выдавать наличные с карт Union Pay, которые выпустил Газпромбанк, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондентов.

Речь идет о банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). При попытке снять деньги там высвечивается надпись об ошибке.

Ранее сразу в десяти странах перестали принимать карты UnionPay от Газпромбанка. Проблемы с картами зафиксировали в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции и Таиланде. При попытке снять деньги банкомат сообщает об ошибке.

До этого Газпромбанк признал, что 23 ноября фиксировались трудности с использованием карт системы UnionPay в различных странах.

21 ноября США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошел Газпромбанк. Через него европейские страны продолжали платить за поставки российского газа.

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