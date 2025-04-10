Лукашенко заявил о шансах России и Белоруссии перегнать Запад

Лукашенко заявил о возможности России и Белоруссии перегнать Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия могут превзойти Запад в будущем. Об этом он высказался в интервью МТРК «Мир».

Лукашенко заявил о возможности России и Белоруссии перегнать Запад при работе стран в сфере импортозамещения и при условии развития технологического суверенитета. Он указал, что у Москвы существуют свои «компетенции и школы».

«Нам надо усиливать импортозамещение, технологический суверенитет и прочее. У нас есть сырье, у нас есть технологии, пусть не самые передовые, в чем-то не самые передовые, но они есть. <...> Если мы будем этим путем идти и смотреть на свое развитие экономики, мы их догоним и перегоним», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия превосходит страны Запада в осуществлении демократических процессов. В качестве примера он привел дело против лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен, арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, отказ допустить к президентским выборам в Румынии кандидата Кэлина Джорджеску и уголовные дела против американского лидера Дональда Трампа.