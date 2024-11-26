Обвиняемую в обмане певицы Долиной курьера мошенников оставили в СИЗО

В Москве продлили арест курьеру Цырульниковой, обвиняемой в обмане Долиной

Московский городской суд оставил в СИЗО курьера мошенников Анжелу Цырульникову, которая обвиняется в обмане певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным канала, в конце октября женщине продлили арест до 27 января. Ее защита подала апелляцию, но суд ее отклонил. Кроме того, Цырульниковой предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.

В августе Мосгорсуд признал законным арест Анжелы Цырульниковой, проходящей по уголовному делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной.

Цырульникова работала на мошенников в качестве курьера. Она получила от Долиной деньги и перевела их сообщникам, считает следствие. Сама она заявила, что не знала о работе на мошенников. Телефонные мошенники похитили у артистки 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. Следствие считает, что аферисты звонили с Украины.