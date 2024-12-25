Еще одного участника обмана певицы Долиной задержали в Тольятти

В Тольятти задержан еще один подозреваемый в мошенничестве с деньгами Долиной

Начало событий в новости Обвиняемую в обмане певицы Долиной курьера мошенников оставили в СИЗО

В Тольятти сотрудники полиции задержали еще одного подозреваемого в мошенничестве с деньгами певицы Ларисы Долиной — 20-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Москве.

По данным ведомства, молодой человек нашел «подработку» в интернете. За денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей он оформил на свое имя банковскую карту, на которую впоследствии были перечислены похищенные 4,5 миллиона рублей. Далее юноша по указанию кураторов выехал в Пермский край, где обналичил больше половины переведенной суммы и передал третьим лицам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Телефонные мошенники похитили у Ларисы Долиной 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. По версии следствия, аферисты звонили артистке с Украины. Сейчас трое фигурантов дела уже находятся в СИЗО.

