Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:07, 21 ноября 2024Силовые структуры

Арестован третий фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной

В Москве арестовали третьего фигуранта по делу о квартире Долиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суд арестовал третьего фигуранта дела о мошенничестве с квартирой российской эстрадной певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу подозреваемого. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Ранее суд продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, которая получила деньги Долиной. До этого обвиняемая просила отменить арест, так как ее несовершеннолетней дочери требуется операция и необходимо подготовить остальных детей к учебному году.

В СИЗО также был отправлен еще один фигурант дела — 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Именно он получил от певицы 3 миллиона рублей.

В середине августа аферисты обманули Ларису Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что мошенники звонили артистке с Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

      Зеленский признался в неоднократных ударах дальнобойным оружием по российским городам

      Украинских депутатов предупредили о грядущем ракетном ударе по парламенту

      В России назвали влияние «Орешника» на тактику ведения СВО

      В США заявили о нежелании вступать в конфликт с Россией

      Зеленский подтвердил удар «Орешником» по Днепропетровску

      В Пентагоне допустили поставки противопехотных мин Украине

      На Западе прокомментировали поданный пуском «Орешника» сигнал

      США отвергли обвинения в эскалации конфликта на Украине

      Арестован третий фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше