Арестован третий фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной

В Москве арестовали третьего фигуранта по делу о квартире Долиной

Суд арестовал третьего фигуранта дела о мошенничестве с квартирой российской эстрадной певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Таганский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу подозреваемого. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Ранее суд продлил срок ареста курьеру Анжеле Цырульниковой, которая получила деньги Долиной. До этого обвиняемая просила отменить арест, так как ее несовершеннолетней дочери требуется операция и необходимо подготовить остальных детей к учебному году.

В СИЗО также был отправлен еще один фигурант дела — 43-летний житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Именно он получил от певицы 3 миллиона рублей.

В середине августа аферисты обманули Ларису Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Следствие считает, что мошенники звонили артистке с Украины.