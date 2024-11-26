Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год, если он станет годом мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) спрогнозировал фантастический 2025 год при одном условии: если конфликт на Украине будет урегулирован.

«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — написал политик.

Ранее Орбан в ходе выступления на первой генеральной ассамблее партийного альянса «Патриоты Европы» в Париже отметил, что правые партии, одержавшие победу на выборах в разных государствах Евросоюза, должны жестко выступить против продолжения правительствами военного конфликта на Украине.