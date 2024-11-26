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21:37, 26 ноября 2024Мир

Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год при одном условии

Орбан спрогнозировал фантастический 2025 год, если он станет годом мира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) спрогнозировал фантастический 2025 год при одном условии: если конфликт на Украине будет урегулирован.

«Если 2025 станет годом мира, это будет фантастический год! Мы готовы», — написал политик.

Ранее Орбан в ходе выступления на первой генеральной ассамблее партийного альянса «Патриоты Европы» в Париже отметил, что правые партии, одержавшие победу на выборах в разных государствах Евросоюза, должны жестко выступить против продолжения правительствами военного конфликта на Украине.

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