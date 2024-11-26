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06:01, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Парень показал бургер из популярного американского фастфуда и разозлил пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником c4dreams показал на портале обед, купленный в сети популярного американского фастфуда Wendy's. Увиденное на снимке разозлило комментаторов. Они посоветовали парню больше никогда не посещать это заведение.

На фотографии, которую парень прикрепил к публикации, был изображен разобранный бургер. Он состоял из двух булок, одна из которых была намазана соусом, маленькой куриной котлеты и одного листа салата. «Когда я спросил у менеджера, должен ли он выглядеть именно так, он засмеялся и ответил: "Да, просто булочка слишком большая"» — описал случившееся рассказчик.

«Это самый грустный бургер, который я когда-либо видел», «Знаешь, в чем проблема? Ты ешь в Wendy's. Прекрати это делать», «Этим компаниям плевать на нас. Цены вырастут, а порции уменьшатся», «Тебе повезло — тебе досталась котлета. В последний раз они забыли положить в мой бургер говядину», «Что за ерунда? Это похоже на школьный обед», — высказались возмущенные пользователи в комментариях. Они призвали парня еще раз связаться с сотрудником Wendy's и потребовать возврата денег.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию замороженной пиццы, популярной у американцев. Пользователи сети призвали автора поста обратиться в отдел контроля качества компании.

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