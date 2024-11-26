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16:10, 26 ноября 2024Россия

Раскрыты подробности ударов ВСУ по Курской области дальнобойным западным вооружением

МО России: ВСУ выпустили 13 западных ракет по Курской области, три достигли цели
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 и 25 ноября выпустили 13 западных дальнобойных ракет по Курской области, и лишь три достигли цели. Эти подробности атак раскрыли журналистам в Министерстве обороны России.

Согласно отчету оборонного ведомства, при ударе ВСУ использовали ракеты ATACMS. 23 ноября удар был нанесен по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, ракеты повредили радиолокационную станцию, и среди обслуживающего ее личного состава есть пострадавшие. Количество пострадавших не называется. А 25 ноября удар был нанесен по аэродрому «Курск Восточный». Двое военнослужащих получили ранения, объекты инфраструктуры аэродрома были повреждены. Повреждения оцениваются как незначительные.

Также в оборонном ведомстве анонсировали ответ на удар по российской территории.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ответом на атаку Киевом по объектам в Брянской и Курской областях крылатыми ракетами Storm Shadow производства Великобритании и американскими баллистическими ракетами ATACMS с дальностью до 300 километров стал пуск ракеты «Орешник». По словам главы государства, в случае нового применения гиперзвуковых систем наподобие «Орешника» по украинской территории, Россия будет заранее предупреждать мирных жителей.

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