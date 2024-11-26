МИД: Россия ввела санкции против 30 граждан Британии в качестве ответной меры

Россия ввела санкции против 30 граждан Британии в качестве ответной меры на враждебные действия. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МИД России.

«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», — говорится в тексте.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что данное решение было принято в связи с «непрекращающейся агрессивной антироссийской риторикой властей Великобритании» и системно вводимыми Лондоном ограничениями против Москвы.

В министерстве отметили, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.

Ранее стало известно, что посол Великобритании Найджел Кейси был вызван в МИД России из-за нарушения вторым секретарем посольства Эдвардом Уилксом закона о въезде в страну. Отмечается, что Уилкс при получении разрешения на въезд указал о себе заведомо ложные сведения.