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18:35, 26 ноября 2024Мир

Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

МИД: Россия ввела санкции против 30 граждан Британии в качестве ответной меры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия ввела санкции против 30 граждан Британии в качестве ответной меры на враждебные действия. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МИД России.

«В качестве ответной меры на враждебные действия британской стороны принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда проявивших себя на антироссийской ниве представителей политического истеблишмента, военного блока, предприятий высокотехнологичного сектора, а также журналистского корпуса Великобритании», — говорится в тексте.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что данное решение было принято в связи с «непрекращающейся агрессивной антироссийской риторикой властей Великобритании» и системно вводимыми Лондоном ограничениями против Москвы.

В министерстве отметили, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.

Ранее стало известно, что посол Великобритании Найджел Кейси был вызван в МИД России из-за нарушения вторым секретарем посольства Эдвардом Уилксом закона о въезде в страну. Отмечается, что Уилкс при получении разрешения на въезд указал о себе заведомо ложные сведения.

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