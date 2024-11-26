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19:40, 26 ноября 2024Россия

Россиянина спасли с частично оккупированной ВСУ территории Курской области

Российские военные спасли мужчину из Суджанского района Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные спасли мужчину из Суджанского района Курской области с территории, частично оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает правительство региона в Telegram.

Власти региона не привели подробностей о состоянии россиянина, а также об обстоятельствах эвакуации. Чиновники отметили лишь то, что житель Курской области в безопасности, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в ноябре сообщалось, что после вторжения ВСУ в Курскую область Российский Красный Крест получил более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. Россияне неоднократно рассказывали о бесчинствах солдат ВСУ в российском приграничье. Так, две жительницы три месяца прятались по подвалам от украинских солдат, одна из них была ранена.

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