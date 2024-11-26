Российские военные спасли мужчину из Суджанского района Курской области

Российские военные спасли мужчину из Суджанского района Курской области с территории, частично оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает правительство региона в Telegram.

Власти региона не привели подробностей о состоянии россиянина, а также об обстоятельствах эвакуации. Чиновники отметили лишь то, что житель Курской области в безопасности, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в ноябре сообщалось, что после вторжения ВСУ в Курскую область Российский Красный Крест получил более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области ведутся с 6 августа. Россияне неоднократно рассказывали о бесчинствах солдат ВСУ в российском приграничье. Так, две жительницы три месяца прятались по подвалам от украинских солдат, одна из них была ранена.