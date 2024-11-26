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16:08, 26 ноября 2024Россия

Российский мэр похвастался уловом и был назван браконьером

Мэр Белоярского района Маненков выловил 50 кг щуки и был назван браконьером
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Мэр Белоярского района в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выловил 50 килограммов щуки и был назван браконьером. Своим уловом чиновник похвастался на видео, опубликованном во «ВКонтакте».

На представленном ролике Маненков эмоционально делится с подписчиками, как он отдохнул. Кроме того, чиновник демонстрирует сам улов.

Местные рыбаки после просмотра ролика с участием главы Белоярского района объявили, что улов в разы превышает установленные показатели. По их мнению, Маненков — браконьер.

В свою очередь помощник чиновника заметил, что его начальник рыбу ловил не один, а большой компанией. Щукой уже пообещали поделиться с многодетными семьями района.

Ранее сообщалось, что уволенная глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева похвасталась наградой за вклад в оборону и была освистана местными жителями.

ЖЗЛ
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