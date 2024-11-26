Сарай с разорвавшими российскую школьницу свиньями попал на видео

СК показал сарай со свиньями, разорвавшими 17-летнюю девушку под Красноярском

Сарай со свиньями, разорвавшими 17-летнюю девушку в селе Ушканка, попал на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На кадрах виден участок с расположенным на нем сараем. Внутри, в загонах, находятся домашние животные, включая коров и свиней.

О происшествии со школьницей в селе под Красноярском стало известно в понедельник, 25 ноября. Потерпевшую нашли двумя днями ранее без признаков жизни в загоне для свиней — это случилось, когда ее родители уехали в краевой центр.

Позже по подозрению в нанесении девушке телесных повреждений силовики задержали 40-летнего мужчину. Предварительно, задержанный конфликтовал с соседями — родителями пострадавшей — и хотел уничтожить их скот. Когда он увидел их дочь в сарае, то ударил ее по голове и сбежал. Потерпевшая потеряла сознание и упала в загон со свиньями.

