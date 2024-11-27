Дело о расправе возбудили из-за найденной в сарае со свиньями российской школьницы

СК возбудил дело об убийстве после смерти 17-летней девушки в сарае со свиньями

Начало событий в новости Сарай с разорвавшими российскую школьницу свиньями попал на видео

Уголовное дело о расправе возбудили в отношении 41-летнего жителя деревни Ушканка, который ударил 17-летнюю школьницу бревном по голове и оставил ее в загоне со свиньями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

Мужчине вменяют пункты «д» и «к» части 2 статьи 105 («Убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления») УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый работал скотником на ферме, где отец потерпевшей занимал должность управляющего. Между мужчинами регулярно возникали конфликты. В субботу, 23 ноября, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и решил забить скот управляющего. Вооружившись ножом и поленом, он направился к сараю, где встретил девушку, кормившую животных. В ходе ссоры он несколько раз ударил ее бревном по голове.

Потерпевшая потеряла сознание, а мужчина, понимая опасность свиней, оставил ее лежать на полу и ушел. Чтобы скрыть следы преступления, он сжег мобильный телефон школьницы и полено в печи.

В ходе допроса скотник полностью признал свою вину. Вскоре ему изберут меру пресечения.

О происшествии со школьницей в селе под Красноярском стало известно 25 ноября. Потерпевшую нашли без признаков жизни в загоне для свиней — это случилось, когда ее родители уехали в краевой центр.

