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16:52, 27 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно об изнасиловании искусанной свиньями российской школьницы

СК: сосед изнасиловал школьницу из Красноярска, найденную в сарае со свиньями
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Дело о расправе возбудили из-за найденной в сарае со свиньями российской школьницы

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Красноярские следователи установили, что 17-летняя школьница, найденная в сарае со свиньями, была изнасилована. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, над ней надругался пьяный сосед, который пришел к ее отцу отомстить и забить скот. Однако в сарае он застал девушку, которая кормила животных. Подозреваемый стал угрожать ей ножом, между ними завязалась борьба, школьница упала на землю. Напавший нанес ей удары по голове палкой, от которых она потеряла сознание, затем мужчина совершил в отношении девушки сексуальное преступление и оставил в сарае со свиньями.

На допросе он признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

О происшествии со школьницей в селе под Красноярском стало известно 25 ноября. Потерпевшую нашли без признаков жизни в загоне для свиней — это случилось, когда ее родители уехали в краевой центр.

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