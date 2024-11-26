Сбивающая людей с ног пурга в российском поселке попала на видео

В поселке Тикси началась пурга, сбивающая людей с ног

В поселке Тикси республики Саха началась мощная пурга, сбивающая людей с ног. Очевидцы поделились кадрами, их публикует местное агентство ЯСИА.

Во вторник, 26 ноября, порывы ветра в Тикси достигли 33-38 метров в секунду. Из-за непогоды в населенном пункте второй день подряд не работают школы и детские сады. Женщинам, труд которых связан с непрерывным производством, разрешили не выходить на работу. В некоторых районах поселка запланировано отключение электричества.

Ранее в Благовещенске количество выпавших осадков побило рекорд предыдущих 97 лет. За ночь на 26 ноября в городе выпало почти три декадные нормы осадков, или 89 процентов месячной нормы.