Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:32, 26 ноября 2024Экономика

Сбивающая людей с ног пурга в российском поселке попала на видео

В поселке Тикси началась пурга, сбивающая людей с ног
Александра Качан (Редактор)

В поселке Тикси республики Саха началась мощная пурга, сбивающая людей с ног. Очевидцы поделились кадрами, их публикует местное агентство ЯСИА.

Во вторник, 26 ноября, порывы ветра в Тикси достигли 33-38 метров в секунду. Из-за непогоды в населенном пункте второй день подряд не работают школы и детские сады. Женщинам, труд которых связан с непрерывным производством, разрешили не выходить на работу. В некоторых районах поселка запланировано отключение электричества.

Ранее в Благовещенске количество выпавших осадков побило рекорд предыдущих 97 лет. За ночь на 26 ноября в городе выпало почти три декадные нормы осадков, или 89 процентов месячной нормы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      110-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет долголетия

      В Кремле высказались о типе сбитых над Курской областью ракет

      В Кремле назвали крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие

      Тысячи протестующих пакистанцев прорвали баррикады вокруг столицы и столкнулись с полицией

      Стало известно о последствиях штормового ветра во Владивостоке

      В ЕС назвали помощь Украине недостаточной для изменения ситуации на поле боя

      Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

      Россиянина лишили «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше