Названы способы избежать обмана при сезонной замене шин

Автоэксперт Дёмин: стоит отказываться от закачки шин азотом при их замене

Сезонная переобувка — рутина для автолюбителя, которая два раза в год отнимает силы, время и нервы, что закладывает почву для небольшого, но неприятного обмана со стороны монтажников, рассказал автоэксперт, владелец компании по производству дисков Power Wheels Леонид Дёмин. Способы избежать уловок при замене шин он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«"У вас колесо кривое". Каждый сезон комплект колес стоит балансировать — грузики отлетают, покрышки подтачиваются и появляется биение. В момент балансировки можно всего-то чуть криво закрепить диск на ступице и наглядно продемонстрировать клиенту, что требуется правка диска. Работа эта стоит несколько тысяч рублей, поэтому важно убедиться, что между колесом и валом станка не находится посторонних предметов», — посоветовал эксперт.

Дёмин также сообщил, что в автосервисе могут предложить поменять ниппели. Он отметил, что дорожные реагенты и перепады температур действительно могут негативно на них влиять. Резина грубеет и трескается, после чего начинает пропускать воздух, но каждый год менять ниппели без реальной необходимости нет смысла, так как это замена исправного узла на новый.

Кроме того, по словам собеседника «Ленты.ру», при замене шин клиенту могут предложить накачать их азотом.

Никакого обмана нет — колеса действительно можно вместо обычного воздуха наполнить азотом. Но и смысла в этом тоже нет, так как азот менее подвержен расширению и сжатию, но для гражданского автомобиля это будет абсолютно незаметно. От проколов он, разумеется, не защищает и весит практически так же, как воздух, который на 78 процентов состоит из азота Леонид Дёмин автоэксперт

Отказываться стоит и от нанесения консерванта для хранения колес, убежден эксперт. Скорее всего, речь идет об обычной смеси глицерина, чтобы «обработанное» колесо сияло, уточнил он.

«Если закисшие болты не получилось открутить ключом и в ход идет сварка — это действительно дополнительные работы и спорить с мастерами не стоит. А вот если для того, чтобы снять колесо, пришлось вместо пневматического гайковерта взять вороток, никакой доплаты не требуется — вы не можете знать состояние компрессора в сервисе, возможно, это он не развивает достаточного давления», — поделился специалист.

Дёмин напомнил, что каждый шиномонтаж имеет свой прейскурант и клиент вправе попросить показать его. Эксперт отметил, что в сезон расценки повышаются, но в совсем сложные дни работники могут начать изобретать ценники.

Ранее автомобильный эксперт Петр Баканов напомнил, что с 1 декабря 2024 года россиян начнут штрафовать за летнюю резину на автомобилях. Это касается всех регионов страны, уточнял он.