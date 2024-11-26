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20:55, 26 ноября 2024Мир

США дали Украине еще одно обещание из-за прихода Трампа

Блинкен: США сделают все, чтобы успеть усилить Украину до прихода Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brandon Bell / Reuters

Действующая администрация США под руководством президента Джо Байдена сделает все возможное, чтобы успеть усилить Украину обещанными вооружениями для продолжения конфликта с Россией до прихода к власти республиканца Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7 заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Sky News.

«Мы будем поддерживать Украину и Европу до последнего дня этой администрации. Это отражается в двухпартийной поддержке в обеих палатах Конгресса, которые одобрили дополнительное финансирование для Украины, а также в поддержке со стороны общественности. Мы намерены сделать все, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдет», — сказал госсекретарь.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия с обеспокоенностью отмечает эскалацию конфликта на Украине уходящей администрацией Байдена. Он добавил, что конфронтационный настрой действующей администрации не меняется, что лишь осложняет международную обстановку.

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