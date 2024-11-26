США заявили об участии в расследовании крушения самолета в Литве

Кирби: США участвуют в расследовании крушения самолета DHL в Литве

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты взаимодействуют с властями Литвы в связи с крушением самолета DHL вблизи Вильнюса. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Вашингтон не готов говорить о причастности Москвы к происшествию. Кирби подчеркнул, что американская сторона делится «определенной экспертизой по подобным вещам», чтобы помочь Литве продвинуться. «Уверен, что литовские власти, как и надлежит, будут информировать людей о том, что выясняют», — подчеркнул он.

Утром 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Он упал в районе жилых домов и загорелся. Согласно данным LRT, три пассажира выжили из-за того, что находились в оторвавшейся кабине, куда не добрался возникший после крушения пожар.