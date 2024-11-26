Стало известно о планах ЕС ввести санкции против 45 российских нефтяных танкеров

Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против более чем 45 нефтяных танкеров РФ

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России планирует ввести ограничения против более чем 45 нефтяных танкеров РФ. Кроме того, под угрозой находятся более 50 физических лиц и около 30 организаций, сообщает агентство Bloomberg.

«В рамках 15-го пакета санкций [Еврокомиссия] предлагает внести в список более 50 физических лиц и приблизительно 40 организаций, заморозив их актив и введя запрет на поездки», — сказано в статье.

Также уточняется, что новый набор рестрикций «также включает в себя запрет на вход в европейские порты и доступ к рискованным перевозкам для более чем 45 российских нефтяных танкеров». В основном планируется ввести ограничения против российских военных производителей, а также против китайских фирм, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» собрались принять меры против Китая и других стран, которые поддерживают Россию в ее конфликте с Украиной. Ожидается также, что G7 продолжит препятствовать России получать доходы от экспорта энергоносителей, металлов и других товаров.

До этого министры обороны стран G7 обвинили КНР в том, что она якобы оказывает военную поддержку России, передавая ей товары двойного назначения, что позволяет Москве продолжать специальную военную операцию.