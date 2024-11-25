Китай решили наказать за поддержку России

Bloomberg: G7 захотела наказать Китай за поддержку России

Страны «Большой семерки» собрались принять меры против Китая и других стран, которые поддерживают Россию в ее конфликте с Украиной. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике встречи министров иностранных дел G7, которая пройдет 25-26 ноября в Италии.

Отмечается, что если соответствующее решение в отношении Китая будет принято, то это будет означать эскалацию по сравнению с тем, что происходило во время предыдущей встречи министров иностранных дел. Тогда «Большая семерка» призвала Китай «гарантировать», что он прекратит поддерживать Россию товарами двойного назначения.

Ожидается также, что G7 продолжит препятствовать России получать доходы от экспорта энергоносителей, металлов и других товаров. Для этого будут приняты меры против теневого флота — тайного флота танкеров, который Россия собрала для обхода ценовых ограничений на ее нефть.

Издание напоминает, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила Китай о последствиях помощи России.

Ранее министры обороны стран G7 обвинили КНР в том, что она якобы оказывает военную поддержку России, передавая ей товары двойного назначения, что позволяет Москве продолжать специальную военную операцию. По словам министра иностранных дел Великобритании, Пекин не должен экспортировать военную продукцию в Россию.

В свою очередь, лидеры стран «Большой семерки» заявили о том, что по-прежнему готовы наносить ущерб России с помощью санкций и иных мер.

С начала боевых действий Украина получила от стран «Большой семерки» и Евросоюза (ЕС) в общей сложности больше 100 миллиардов долларов финансовой помощи.