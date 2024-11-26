Стало известно об отступлении ВСУ из центра Курахово

ТАСС: ВСУ вывели часть группировки из центра Курахово в район трубного завода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели часть группировки из городской застройки в центре Курахово Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Так, украинские подразделения отступили в район трубного завода. По словам собеседника агентства, ВСУ перебрасывают личный состав малыми группами. В том числе Вооруженные силы Украины используют для этого западный выезд из Курахово.

Утром 26 ноября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о зачистке российскими военными «огневого мешка» у Курахово. Он также рассказал о бегстве ВСУ из Ильинки, Романовки и Елизаветовки.

Ранее Рогов сообщал о продвижении российских военных в Курахово. Он уточнил, что бои ведутся в районах многоэтажной застройки.