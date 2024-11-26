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11:50, 26 ноября 2024Экономика

Российским регионам разрешили ограничивать цены на все товары

Регионы получили право договариваться с бизнесом о снижении цен на все товары
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

Правительство России утвердило постановление, дающее региональным властям право договариваться с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен не только на социально значимые товары, но и на любые другие. Текст документа размещен на сайте кабинета министров.

До этого субъекты федерации могли с помощью такого механизма ограничивать рост или снижать цены на социально значимые продукты из специального перечня. Для этого они должны были заключить с бизнесом соответствующее соглашение, в рамках которого тот брал на себя конкретные обязательства.

Ранее неограниченный перечень товаров действовал только для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Но теперь практика из новых регионов распространилась на всю страну.

По мнению властей, решение «поддержит стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранит доступность востребованной продукции».

Возможность заключать соглашение с торговыми сетями регулируется постановлением правительства от 26 апреля 2023 года. О необходимости максимального его расширения для сдерживания цен полтора месяца назад заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. По данным Минэкономразвития, в период с 12 по 18 ноября инфляция взлетела до 0,37 процента, что стало максимумом за долгие годы для этого периода.

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