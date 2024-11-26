Трамп и Байден подписали меморандум о передаче власти

Трамп и Байден подписали меморандум о начале передачи власти в США

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден подписали официальный меморандум, формализующий начало передачи власти. Об этом сообщает ТАСС.

После окончания отбора в свою администрацию Трамп вступает в новую фазу перехода к власти, заявили в Белом доме. В частности, он приступил к реализации меморандума о взаимопонимании с администрацией Байдена.

«Это соглашение позволяет тем, кто был выдвинут на должности в кабинет [министров], начать крайне важную подготовку, в том числе направление команд [Трампа] в каждое министерство и агентство, а также завершить упорядоченную передачу власти», — подчеркнула Сьюзан Уайлз, назначенная Трампом на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома при новой администрации.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.