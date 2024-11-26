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23:00, 26 ноября 2024Мир

Трамп поинтересовался мнением о Путине

Канцлер Австрии Нехаммер: Трамп поинтересовался мнением о Путине в разговоре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabelle Ouvrard / Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, поинтересовался его мнением о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Нехаммер, Трамп хорошо подготовился к разговору и сразу поднял тему о конфликте между Россией и Украиной. «Он хотел узнать мои выводы… какое впечатление у меня о президенте Путине. Это действительно показывает его интерес», — отметил канцлер.

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что Трамп якобы встречался с Путиным по вопросу Украины. По его словам, Путин не последовал совету избранного президента. Кроме того, Маккол поддержал разрешение на использование американских ракет для ударов по территории России.

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