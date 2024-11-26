Канцлер Австрии Нехаммер: Трамп поинтересовался мнением о Путине в разговоре

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, поинтересовался его мнением о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Нехаммер, Трамп хорошо подготовился к разговору и сразу поднял тему о конфликте между Россией и Украиной. «Он хотел узнать мои выводы… какое впечатление у меня о президенте Путине. Это действительно показывает его интерес», — отметил канцлер.

Ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что Трамп якобы встречался с Путиным по вопросу Украины. По его словам, Путин не последовал совету избранного президента. Кроме того, Маккол поддержал разрешение на использование американских ракет для ударов по территории России.