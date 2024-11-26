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04:23, 26 ноября 2024Мир

Трамп прокомментировал обвинения в адрес Бориса Эпштейна

Трамп ответил на сообщения о влиянии Эпштейна на назначения на госдолжности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в комментарии Just The News ответил на сообщения СМИ о том, что его советника Бориса Эпштейна обвиняют в попытках получить выгоду из своего влияния на выбор политиком кандидатов на государственные посты.

«Я полагаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются сделать на них деньги на стороне. Стыдно, но такое происходит...», — отметил Трамп.

По словам политика, никто не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, кроме него самого.

Ранее The New York Times сообщала, что должность спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине может занять его советник, адвокат Борис Эпштейн. Об Эпштейне известно, что он родился в Москве в 1982 году, а в 1993-м эмигрировал в Соединенные Штаты. В 2016 году он занимал должность старшего советника на предвыборной кампании Трампа, затем работал в Белом доме и входил в команду юристов политика.

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