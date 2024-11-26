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15:58, 26 ноября 2024Из жизни

Трех охотников на оленей за два дня не стало от сердечных приступов по загадочной причине

В штате Мичиган трое мужчин умерли на охоте от загадочных сердечных приступов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В американском штате Мичиган трех охотников на оленей не стало за два дня по загадочной причине. Об этом пишет Michigan Live.

Сезон охоты на оленей в штате только начался, а уже трех ее любителей не удалось спасти в результате сердечных приступов. 65-летний мужчина и его 83-летний компаньон потеряли сознание во время охоты в округе Аренак. 57-летнего охотника нашли без признаков жизни в округе Тускола. Все они пытались вывезти из леса туши, когда их жизни внезапно прервались.

Судмедэксперт Уильям Морроне отметил, что никогда не видел ничего подобного. Он предположил, что здоровье всех мужчин ослабил сидячий образ жизни. По его мнению, в этом виноват коронавирус, распространение которого заставляло людей работать из дома и не выходить на улицу.

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Морроне объяснил, что после окончания пандемии люди просто не смогли избавиться от новой привычки и снова начать больше двигаться. Это негативно сказалось на их здоровье, в том числе на состоянии сердечно-сосудистой системы. Как отмечает Морроне, сейчас среди 45-летних пациентов встречаются сердечные заболевания, которые раньше диагностировали только у пожилых людей. Пострадавшие охотники могли вести малоподвижный образ жизни и потому, что уже вышли на пенсию.

Эксперт посоветовал охотникам регулярно посещать врача и перед началом сезона охоты начать ходить в спортзал и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы не перенапрячься в лесу из-за отсутствия должной физической подготовки. Морроне заявил, что в первую очередь об этом следует думать любителям охоты старше 45 лет, страдающим от ожирения, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. Судмедэксперт также призвал охотников брать с собой аптечку и не ходить в лес в одиночку.

Ранее сообщалось, что в США охотник выстрелил в пару, гулявшую с собакой, потому что перепутал их с животным. Из-за густой растительности мужчина не разглядел человеческие силуэты и принял шуршание листьев и треск веток за звуки приближающегося оленя.

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